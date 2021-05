Marche Palcoscenico Aperto, il 12 e 15 Maggio ''Two sound Portraid''

di Redazione Picenotime

lunedì 10 maggio 2021

Two sound portrait di Threshold il 12 (anteprima) e 15 maggio su Facebook è una performance proposta da Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri - promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura con AMAT - che vuole andar alla ricerca di quei suoni marginali in grado di stimolare una nuova forma compositiva. L’interazione con le timbriche degli strumenti tradizionali e l’utilizzo dell’elettronica fanno da sfondo a questo processo creativo con Francesco Savoretti (percussioni ed elettronica), Fabio Mina (flauti ed elettronica),



Andrea Marinelli (riprese e montaggio video).

“Il paesaggio è il frutto dell’incontro delle peculiarità naturalistiche e morfologiche di un territorio con l’interpretazione culturale che di quel paesaggio ne dà la comunità che ha deciso di abitarlo. L’indagine sonora di questi due universi – si legge nelle note della compagnia - rappresenta il materiale che ispira la nostra performance”.

Threshold, “soglia” in italiano, è il nome del progetto che Francesco Savoretti e Fabio Mina portano avanti e che ha come focus un nuovo processo compositivo legato ai suoni dei luoghi. Registrazioni e sperimentazioni su materiale e strumenti della tradizione mediate dall’uso dell’elettronica rappresentano la loro chiave di lettura in ambito creativo.

L’ideazione e le musiche originali di Two sound portrait sono di Francesco Savoretti e Fabio Mina, la regia e i contributi video di Andrea Marinelli. Il progetto è realizzato nell’ambito di Marche Palcoscenico Aperto. I mestieri dello spettacolo non si fermano promosso da Regione Marche / Assessorato alla Cultura e AMAT. L’accesso alla performa è gratuita su Facebook: https://www.facebook.com/SavorettiFrancesco e https://www.facebook.com/Threshold-SavorettiMina-duo-108906194675481.