''Asculum Festival'', inaugurata ufficialmente la tre giorni dedicata a cultura e crescita personale

di Redazione Picenotime

venerdì 01 ottobre 2021

"Inaugurato Asculum Festival, insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e all'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini. Tre giorni di straordinari appuntamenti nella nostra Ascoli: conferenze, lectio magistralis, meditazione, performance e conferenze, per parlare di mente, corpo, anima, spirito e tanto altro ancora con ospiti di calibro internazionale". A scriverlo in serata via social è il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, dopo l'inaugurazione odierna alla Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica della kermesse culturale che si svilupperà in città fino a Domenica 3 Ottobre. Presenti anche l'assessore regionale Guido Castelli, Marcello Mancin (Ceo e founder di Roi Group), Sara Pagnanelli (co-fondatrice di Life Strategies), il professor Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta e, in collegamento video, il professor Domenico De Masi, sociologo del lavoro.

Il festival, promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Asculum ed a cura di Life Strategies, è realizzato grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Ascoli Piceno, della Regione Marche, della Fondazione Carisap, del Mic, Bim Tronto, Avis Ascoli Piceno e AMAT nell'ambito del progetto 'Marche inVita' con il contributo di Ciam s.r.l., main sponsor dell'evento. L'interessante tre giorni rappresenterà un viaggio nei luoghi del vivere, un percorso di scoperta e introspezione, occasione di un incontro tra arte e scienze umane.

CLICCA QUI PER PROGRAMMA COMPLETO ASCULUM FESTIVAL