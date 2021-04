Un mondo di scommesse a portata di mano con le app per dispositivi mobili

di Redazione Picenotime

venerdì 09 aprile 2021

L’evoluzione del betting online va di pari passo con quella della tecnologia. Non è infatti un caso che i bookmaker continiano ad investire nello sviluppo di piattaforme per creare app per scommesse sempre più all’avanguardia ed al passo con i tempi. Grazie ad esse, infatti, tutti i possessori di un account di gioco possono avere facilmente accesso a molte delle funzionalità della versione desktop: sport e i mercati, depositi e prelievi, scommesse live e streaming. Non tutti gli operatori dispongono però di un’applicazione mobile, ma non c’è nulla da temere: quasi ogni bookmaker è raggiungibile attraverso una web app, come ad esempio 22Bet Italia.

Per applicazioni di scommesse sportive si intendono le app fornite dai migliori bookmaker che ti danno la possibilità di piazzare comodamente da smartphone o tablet le tue scommesse. Normalmente i siti di scommesse forniscono app sia per iOS (il sistema operativo usato da Apple per iPhone e iPad) che per Android. In alternativa, se non disponibili, offrono una versione ottimizzata per mobile del proprio sito.

E' importante sottolineare che, quando si parla di scommesse, si entra in un settore assolutamente interessante che vede partecipare attivamente, settimana dopo settimana, migliaia di persone dal nord al sud del nostro paese. Proprio per il grande interesse che genera, il business delle scommesse segue molto velocemente i trend, soprattutto quando si parla di tecnologia, ed uno degli esempi migliori, forse il più moderno, è quello delle giocate via mobile. Il vantaggio di giocare “on the go” è prima di tutto quello di poterlo fare anche mentre ci si trova fuori casa, in qualsiasi posto del mondo, il che permette di non farsi scappare davvero nessuna delle opportunità che questo emozionante mondo mette a disposizione.

Per gli amanti dello sport e del calcio poi si entra in dinamiche interessanti e stimolanti. Si può infatti scommettere in tempo reale su partite di Serie A e B, i campionati europei ed internazionali, la Champions League, l'Europa League, il basket, il tennis e molti altre discipline. Si ha la possibilità di essere costantemente aggiornati, verificare in tempo reale cosa sta accadendo e e consultare le quote degli eventi sportivi in palinsesto. L'utente avrà così tante modalità per piazzare le scommesse e tuffarsi immediatamente nel pieno dell'azione con il live streaming e la visualizzazione dei tabelloni in-play direttamente sul proprio dispositivo mobile.