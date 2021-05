San Benedetto del Tronto, lezioni gratuite di yoga presso il Parco Wojtyla

di Redazione Picenotime

lunedì 24 maggio 2021

Dal 9 Giugno al 23 Agosto, ogni mercoledì dalle 7,30 alle 8,30, presso il Parco Wojtyla in via Lombardia a San Benedetto del Tronto, si svolgeranno lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila l’Associazione di volontariato Delta, finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale “AggregAzione”. Alla realizzazione delle lezioni gratuite di yoga collaborano anche l’assessorato alle politiche sociali del Comune di San Benedetto del Tronto, l’Associazione Antoniana Eventi, l’A.S.D. APS Centro Iniziative Giovani ed il Circolo Acli Oscar Romero APS ASD.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano e preiscriversi al numero 3442229927. Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19. In caso di maltempo le lezioni si terranno presso l’oratorio della parrocchia di Sant’Antonio da Padova. Per ulteriori informazioni si possono consultare la pagina facebook dell’Associazione di volontariato Delta e dell’Unione Sportiva Acli Marche ed i siti internet www.usaclimarche.com e www.advdelta.wordpress.com.