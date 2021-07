Unione Sportiva Acli, torna ''Camminata al tramonto lungo i sentieri della Sentina''

di Redazione Picenotime

venerdì 23 luglio 2021

Sono ancora aperte le iscrizione alla “Camminata al tramonto lungo i sentieri della Sentina” in programma per sabato 24 luglio, a partire dalle ore 19,00. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione il Marcuzzo e dall’Unione Sportiva Acli Marche e permette di percorrere alcuni sentieri della Riserva Naturale della Sentina per poi arrivare alla torre dove si potranno ammirare i laghetti con la fauna ricca di diverse specie di uccelli, e la variegata flora presente negli ecosistemi dunali, negli ambienti umidi retrodunali e nelle zone salate retrodunali e la famosa liquirizia.



La partenza avverrà dall’ingresso sud del Campo Ciarrocchi della Sentina Porto d’Ascoli, dopo registrazione e raduno degli aderenti. La partecipazione è gratuita, per partecipare occorre inviare un messaggio tramite WhatsApp al n° 393 9365509. La manifestazione è organizzata applicando il protocollo e le linee guida di USAcli Nazionale di contenimento Covid19.

Inoltre al termine della camminata, per chi vorrà, si potrà assistere presso il giardino “Creuza de Ma” alla manifestazione “In canoa al chiaro di Luna” con concerto musicale (ad ingresso libero), organizzata da Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno collaborato Coop Alleanza 3.0, il Centro PortoGrande, l’Associazione Sentina, la Lega Navale Italiana, Okay Group e FAI Giovani di San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno.