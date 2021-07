Unione Sportiva Acli: Arquata del Tronto, nuova ''Camminata lungo il Gada''

di Redazione Picenotime

martedì 20 luglio 2021

Domenica 25 luglio torna l’appuntamento con l’iniziativa “Camminata lungo il Gada – Grande anello di Arquata del Tronto”. Alle ore 15, infatti, prenderà il via una escursione con partenza dal Rifugio Mezzi Litri ed arrivo a Picchio7 per tornare poi sul punto di partenza. Il percorso ha un dislivello di 400 metri, una tempistica di 3 ore e mezza ed è un sentiero di tipo E.



La camminata rientra in una serie di iniziative realizzate grazie alla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Associazione Arquata Potest e A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani, con il patrocinio del Comune di Arquata del Tronto, nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport” progetto cofinanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sono state già realizzate due camminate lungo il Grande anello di Arquata del Tronto, la prima percorrendo l’anello di Trisungo e la seconda da Borgo a Pretare. La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare entro il giovedì 22 contattando il numero 3939365509 ed indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione. In caso di pioggia o maltempo la camminata sarà spostata in altra data. Durante le escursioni saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19.