Unione Sportiva Acli Marche, ad Altidona corsi gratuiti di autodifesa per donne

di Redazione Picenotime

martedì 01 giugno 2021

Sabato 5 giugno prenderà il via il corso gratuito di autodifesa per donne organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche.



L’iniziativa andrà avanti ogni sabato fino al 26 giugno e si svolgerà in Piazza Garibaldi a Marina di Altidona dalle ore 9 alle ore 10,30. Il corso, diretto dall’istruttore Emanuele Conti, è organizzato con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 (evento sostenuto per l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop), col contributo del Comune di Altidona, col patrocinio della Provincia di Fermo ed in collaborazione con Qualis Lab – Analisi cliniche, Asd Dspin ed Ares 2.00 Evolution.

In caso di maltempo le lezioni si terranno presso i locali della palestra Dspin, in via del Molino ad Altidona. L’iscrizione e la partecipazione (ci sono ancora posti disponibili) sono gratuite, si consiglia la prenotazione visto che potranno partecipare le prime 15 iscritte, in quanto saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi alla segreteria del corso (3391084448 - Daniela) oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com .