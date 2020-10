Ascoli Piceno, successo di partecipanti per la ''Camminata per San Francesco''

di Redazione Picenotime

lunedì 05 ottobre 2020

Domenica 4 ottobre, in occasione della festa del patrono d’Italia, si è svolta la “Camminata per San Francesco”, iniziativa di carattere culturale alla quale hanno partecipato più di 80 persone di ogni età.

Si tratta di una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di Ascoli Piceno e dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, col sostegno e il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche.

Sono state tante, dunque, le persone che hanno partecipato al tour cittadino dedicati ai luoghi di San Francesco come l’omonima chiesa (al cui interno è stata visitata la splendida sacrestia), come il santuario di San Serafino da Montegranaro, come l’attuale sede della Fondazione Carisap, come come la chiesa di Sam Pietro e Paolo, come Piazza del Popolo, Piazza Ventidio Basso, grazie ad un itinerario predisposto dalla guida turistica abilitata Valeria Nicu.

Alla “Camminata per San Francesco” erano presenti anche il neo consigliere regionale Guido Castelli ed il presidente provinciale delle Acli di Ascoli Piceno Claudio Bachetti.

Erano presenti anche turisti provenienti da Loreto, Montegranaro, Civitanova Marche e Fermo, tanto per citare qualche esempio, segno che l’iniziativa “Gli itinerari della fede” attira sempre parecchia attenzione non solo tra i cittadini ascolani.

Il progetto è alla sua ottava edizione, visto che ha preso il via a San Benedetto del Tronto, e sono state tante altre le città nelle quali è stato svolto Monteprandone, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Grottazzolina, Montedinove, Spinetoli e Cossignano per un totale di 60 appuntamenti.

La prossima tappa è fissata per domenica 11 ottobre alle ore 17 a San Benedetto del Tronto (appuntamento in Piazza Sacconi).

Per ulteriori informazioni sul progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.