Clinica Santo Stefano Ascoli Piceno, punto drive-in per tamponi ''indolore'' adatti ad anziani e bambini

di Redazione Picenotime

venerdì 09 aprile 2021

Per tutti, da fare comodamente dalla propria auto e con un’attenzione particolare per i bambini. E’ stato avviato presso la Clinica “Venerabile Marcucci” Santo Stefano Riabilitazione di Ascoli Piceno un punto drive-in per tamponi rapidi antigenici per diagnosticare la positività al Sars Cov2.

Una tipologia di tampone, il Gccov-502a-nn che viene prodotto dalla multinazionale dei test in vitro e dei tamponi Zhezhiang Orient Gene Biotech Co Ltd e commercializzato nelle scorse settimane dalla ditta anconetana Innoliving, che ha la peculiarità di essere particolarmente adatto per bambini e per i più anziani, per via delle sue caratteristiche tecniche che lo rendono più delicato e meno invasivo, ma anche più adatto a persone che, per determinate patologie o per particolare conformazione delle cavità nasali, potrebbero tollerare male il tampone tradizionale.

L’altra caratteristica tecnica della tipologia di tamponi che vengono effettuati presso la Clinica di via dei Narcisi, è la capacità di rilevare la positività anche alle varianti inglese e brasiliana.

La modalità è quella del drive-in, prenotabile al numero 0736-6891, che presuppone la comodità di potersi sottoporre al tampone, e attenderne l’esito, anche senza scendere dalla propria auto e la flessibilità da parte della Clinica di poter gestire all’occorrenza anche richieste urgenti. Ricordiamo che il Gruppo Kos-Santo Stefano Riabilitazione, di cui la Clinica Venerabile Marcucci di Ascoli fa parte, ha attivato da tempo un altro punto tamponi drive-in, quello di Civitanova Marche in zona stadio, dove affluiscono ogni giorno un gran numero di cittadini.