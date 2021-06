Unione Sportiva Acli: da Luglio ''Salute in cammino'' anche a Maltignano e Folignano

di Redazione Picenotime

giovedì 24 giugno 2021

“Salute in cammino”, il progetto di promozione della salute dell’Unione Sportiva Acli Marche del presidente Giulio Lucidi avviato nel 2013, fa tappa per la prima volta a Folignano e Maltignano con ben 5 appuntamenti.



Nell’ambito dell’iniziativa “In corpore sano”, finanziata dalla Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2012 ed in particolare con la misura 7 della Deliberazione di Giunta Regionale 868/2020, ai comuni di Folignano e Maltignano, si svolgeranno infatti 5 camminate per promuovere stili di vita corretti tra i cittadini, camminate della durata di un’ora circa aperte a cittadini di ogni età.

Il programma di “Salute in cammino” prevede un appuntamento settimanale dal primo luglio (partenza da Piane di Morro – Piazza Giovanni Paolo II) alle 21. Si proseguirà poi giovedì’ 8 luglio (partenza dal campo sportivo di Folignano), giovedì 15 luglio (partenza dall’ex municipio di Folignano), giovedì 22 luglio (partenza dagli impianti sportivi di Caselle in via Como) e giovedì 29 luglio (partenza dal palazzetto dello sport in Piazza Salvo d’Acquisto) sempre alle 21.









La prenotazione è obbligatoria inviando un sms al numero 3939365509 entro il martedì precedente alla camminata indicando il proprio nome e cognome. E’ prevista la partecipazione di un massimo di 50 persone. Si consigliano abbigliamento e calzature comode, portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia. Durante le camminate saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19, l’utilizzo della mascherina obbligatorio. In caso di maltempo le iniziative saranno rinviate. La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “In corpore sano” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.