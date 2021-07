Arquata del Tronto, successo di partecipanti per la prima ''Camminata lungo il Gada''

di Redazione Picenotime

Successo di partecipanti per la prima “Camminata lungo il Gada” che ha visto l’adesione di appassionati dell’escursionismo provenienti anche da Ancona. L’iniziativa è la prima di serie di camminate realizzate grazie alla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Associazione Arquata Potest e A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani, con il patrocinio del Comune di Arquata del Tronto, nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport” cofinanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Grazie all’assistenza della guida Vittorio Camacci è stato possibile percorrere l’anello di Trisungo, di arrivare fino a Faete ed alla chiesa della Madonna della neve, per poi tornare sul punto di partenza. Il prossimo appuntamento con le iniziative del progetto “Il valore sociale dello sport” è fissato sabato 10 Luglio (da Borgo a Pretare – partenza dall’Area SAE di Borgo alle 9). A seguire gli appuntamenti sono fissati per sabato 17 luglio (Da Spelonga alla Madonna dei Santi ritrovo alle 9 presso la piazza di Spelonga) e infine domenica 25 luglio (Dal Rifugio Mezzi Litri a Picchio7 con ritrovo alle 15 presso il Rifugio Mezzi Litri).

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare entro il giovedì precedente la manifestazione contattando il numero 3939365509. In caso di pioggia le manifestazioni saranno spostate in altre date. Durante le escursioni saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 19.

Dopo la pausa dell’anno 2020, dovuta alle misure di limitazione per contrastare il Covid19, mercoledì 7 luglio riprenderà l’iniziativa “Valdaso tour” che tanto successo ha avuto negli anni precedenti. Sono state infatti centinaia le persone di ogni età coinvolte, compresi i tanti turisti presenti nel territorio nel periodo estivo. Si tratta di una passeggiata naturalistica e di una visita guidata al borgo di Campofilone ed a seguire una degustazione di tipicità. L’iniziativa è portata avanti da U.S. Acli Marche, A.S.D. Dspin, Pro Loco di Campofilone e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Campofilone. Il via sarà dato alle ore 17 al Camping Riva Verde, poi ci saranno il trasferimento in pullman sino al bocciodromo di Pedaso e l’arrivo al borgo di Campofilone. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni si può contattare la referente organizzativa Daniela Talamonti (3391084448). Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 19.