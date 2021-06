Unione Sportiva Acli: Ascoli medievale, ponti porte e antiche mura hanno affascinato i cittadini

di Redazione Picenotime

martedì 29 giugno 2021

Ascoli medievale ha affascinato i tanti cittadini presenti alla camminate culturali del lunedì sera che ha preso il via da Piazza Matteotti ed ha praticamente attraversato tutta la città. Ha fatto nuovamente centro, dunque, una iniziativa che viene realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche grazie al sostegno di Fondazione Carisap, Bim Tronto e Comune di Ascoli Piceno e che coinvolge sempre tante persone di ogni età.

Il percorso predisposto dalla guida turistica Valentina Carradori è stato veramente affascinante ed ha toccato vari punti della città ricchi di storia. Da Piazza Matteotti si è percorso Lungo Castellano, si è attraversato il quartiere della Piazzarola, si è arrivati alle sostruzioni romane dell’Annunziata, poi il gruppo ha potuto ammirare la Torre del Cucco, la splendida scalinata della stessa Annunziata, per poi dirigersi verso Porta Solestà ed infine a San Pietro in Castello.

Venerdì 2 luglio, viste le numerose richieste, il tour culturale sarà ripetuto sempre con partenza alle 21 da Piazza Matteotti. Il percorso da attraversare sarà abbastanza lungo quindi si consiglia di vestirsi in maniera il più comoda e leggera possibile e indossare scarpe da tennis. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata ad altra data. La prenotazione è obbligatoria e dovrà avvenire con un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa. Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. L’utilizzo della mascherina ed il distanziamento saranno obbligatori.

Per informazioni sui prossimi appuntamenti con le attività dell’U.S. Acli Marche si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.