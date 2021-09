Castorano, ottimi riscontri per la ''Passeggiata culturale e naturalistica''

di Redazione Picenotime

mercoledì 08 settembre 2021

In occasione di “Marche storie – Racconti & tradizioni dai borghi in festa” che si è svolto la scorsa settimana, il territorio del comune di Castorano ha ospitato la manifestazione “Passeggiata culturale e naturalistica”. Grazie ad un accompagnatore è stato attraversato il percorso dal centro di Castorano fino a contrada Pescolla, dove è stata data testimonianza sulle chiese dirute un tempo presenti nel territorio come quella, davvero particolare, denominata “Santa Tosse” probabilmente riconducibile alla Madonna della tosse.

E’ stata inoltre visitata la chiesa cinquecentesca di San Giovanni Battista la cui costruzione ha visto contrapposte le comunità di Castorano e Pescolla. Una divergenza piuttosto dura per risolvere la quale, nel 1487, è dovuto intervenire il Consiglio Anzianale della città di Ascoli. All’interno della chiesa i numerosi partecipanti, tra cui anche il sindaco di Castorano Graziano Fanesi, hanno potuto ammirare una Madonna del latte, un affresco del 1535 ed un olio su tela di Ludovico Trasi che rappresenta la Madonna che porge Gesù Bambino a Sant’Anna. Una volta tornato a Castorano il gruppo dei partecipanti ha potuto ammirare anche la torre civica, la chiesa di Santa Maria della Visitazione, il centro del borgo e lo splendido belvedere.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di Comune di Castorano, Pro Loco di Castorano, Associazione Padre Carlo Orazi, Associazione 3Sicc Aps, Associazione culturale Radici e U.S. Acli provinciale.