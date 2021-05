Unione Sportiva Acli Marche, dall'8 Giugno al via ''Summer Yoga'' a Grottammare

di Redazione Picenotime

venerdì 28 maggio 2021

Dall’ 8 giugno al 31 agosto, in Piazza Capponi vicino ai campi da tennis di via Promessi Sposi, ogni martedì dalle 19 alle 20 si svolgerà l’iniziativa “Summer Yoga”.



Si tratta di lezioni gratuite di yoga, della durata di un’ora, tenute dall’insegnante Eugenia Brega finalizzate a promuovere stili di vita corretti ed a praticare il movimento con continuità.

La Cooperativa DLM ha avviato nel 2018 il progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”, al cui interno è prevista l’iniziativa “Summer Yoga” che ha permesso circa 1000 persone di praticare yoga, con lezioni che si sono tenute nel territorio dei comuni di Ascoli Piceno, Folignano, Martinsicuro, Monsampolo del Tronto, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

Per il 2021 l’iniziativa viene realizzata grazie al contributo dell’assessorato alla salute ed allo sport del Comune di Grottammare, a Qualis Lab e a Coop Alleanza 3.0 (il progetto viene infatti sostenuto dai soci con l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop).

“Summer Yoga”, per il 2021, andrà avanti per tutta l’estate con altre iniziative che si svolgeranno anche ad Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Folignano, Maltignano e San Benedetto del Tronto.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano e prenotarsi al numero 3442229927 (numero che è a disposizione per ulteriori informazioni). Durante le attività del progetto “Summer yoga” saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19. Per ulteriori informazioni sul progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” si possono consultare il sito www.cooperativemarche.it o la pagina facebook della Cooperativa DLM.