Unione Sportiva Acli, il 14 Luglio a Pedaso secondo appuntamento con “Valdaso tour”

di Redazione Picenotime

domenica 11 luglio 2021

Dopo il successo della prima tappa a Campofilone, mercoledì 14 luglio ci sarà il bis con l’iniziativa “Valdaso tour” che farà tappa a Pedaso. Si tratta di una passeggiata naturalistica dedicata alla biodiversità del mare abbinata ad una degustazione di tipicità. L’iniziativa è portata avanti da U.S. Acli Marche, A.S.D. Dspin, Pro Loco di Pedaso e Comune di Pedaso. Il via sarà dato alle ore 17,15 al Camping Riva Verde di Altidona, poi ci saranno il trasferimento in pullman sino al ponte di Pedaso e da lì la partenza a piedi per una escursione sul lungomare di Pedaso e sul Monte Serrone. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni si può contattare la referente organizzativa Daniela Talamonti (3391084448). Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 19.

Proseguiranno invece fino al 28 settembre le camminate di gruppo realizzate nell’ambito del progetto Movimento & Salute 3.0” che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 838/2020 (Misura 7). Ogni martedì, alle 21 con partenza davanti alla sede provvisoria del municipio in via Antonio Giorgi, si svolge una camminata serale della durata di un’ora circa guidata dal prof. Alessandro Esposto che è finalizzata a contrastare la sedentarietà e a favorire il movimento di persone di ogni età. Le camminate serali nel periodo estivo, a Venarotta, non sono una novità. Vanno avanti ormai da anni grazie alla collaborazione tra il Comune di Venarotta e l’U.S. Acli provinciale. Ai partecipanti si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia.Saranno applicati il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 2019 ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure si può chiamare il numero 3204845653.

Dopo il successo della prima tappa a Campofilone, mercoledì 14 luglio ci sarà il bis con l’iniziativa “Valdaso tour” che farà tappa a Pedaso. Si tratta di una passeggiata naturalistica dedicata alla biodiversità del mare abbinata ad una degustazione di tipicità. L’iniziativa è portata avanti da U.S. Acli Marche, A.S.D. Dspin, Pro Loco di Pedaso e Comune di Pedaso. Il via sarà dato alle ore 17,15 al Camping Riva Verde di Altidona, poi ci saranno il trasferimento in pullman sino al ponte di Pedaso e da lì la partenza a piedi per una escursione sul lungomare di Pedaso e sul Monte Serrone. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni si può contattare la referente organizzativa Daniela Talamonti (3391084448). Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 19.