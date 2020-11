Giornata mondiale del diabete, successo per ''Le torri medievali ad Ascoli''

di Redazione Picenotime

domenica 15 novembre 2020

Successo per “Le torri medievali ad Ascoli”. L’iniziativa che si è svolta sabato 14 novembre e ha fatto conoscere ai tanti cittadini presenti una delle caratteristiche della città, proprio quelle torri di cui Ascoli Piceno è stata sempre ricca, come testimonia la definizione “Città delle cento torri”. L’iniziativa è stata promossa dalla Cooperativa DLM, con il patrocinio ed il contributo del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, in occasione della Giornata mondiale del diabete. Le finalità dell’iniziativa, infatti, erano due.



Da un lato percorrere un itinerario culturale che ha toccato, tra l’altro, Piazza Arringo, Piazza del Popolo, Largo Crivelli, Piazza Ventidio Basso, lo slargo del Palazzetto Longobardo e Piazza Sant’Agostino. Dall’altro ribadire l’importanza del movimento quale strumento importante per mantenere uno stato di buona salute e per contrastare varie malattie tra cui proprio il diabete. Il via all’iniziativa è stato dato dal presidente della III Commissione consiliare dell’Assemblea legislativa delle Marche Andrea Antonini in rappresentanza dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle Marche.

L’iniziativa “Le torri medievali ad Ascoli” fa seguito alle attività organizzate dalla Cooperativa DLM nel periodo estivo e nel mese di ottobre, iniziative finalizzate sempre a ribadire l’importanza dell’attività fisica come contrasto ad altre patologie come ad esempio il tumore al seno. Per ulteriori informazioni sui progetti della Cooperativa DLM si possono consultare il sito www.cooperativemarche.it o la pagina facebook della Cooperativa DLM.