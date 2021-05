Flipper, Elisa Monacchini e Michelangelo Parmigiani conquistano il Triathlon Città di Pesaro

di Redazione Picenotime

sabato 22 maggio 2021

Le donne sono state le prime a prendere il via con la modalità del "rolling start", 5 atleti ogni 10", come da protocolli anti Covid.

Dopo i 750 metri di nuoto, transizione e via per i 20 km di bici spettacolari e tecnici; al termine, nuovo rientro in zona cambio per la seconda transizione e quindi gli ultimi 5 km di corsa.

Elisa Monacchini, portacolori Just Triathlon, ha preso in mano le redini della gara sin dalla frazione natatoria: la forte triatleta toscana, rientrata alle gare proprio in questa stagione, ha conquistato la vittoria finale con tre parziali più che solidi, chiudendo con il tempo di 1 ora, 15 minuti e 39 secondi.

Al secondo posto, la sempre sorridente Gloria Cisotto, portacolori del Triathlon Cremona Stradivari, giunta seconda con oltre 1'30" di distacco; a completare il podio, Alessia Righetti, giovane portacolori del Raschiani Triathlon Pavese.

Per quanto riguarda la gara maschile, grande tensione e battaglia serrata praticamente fino agli ultimi metri: l'ha spuntata con grande merito Michelangelo Parmigiani, il portacolori del Triathlon Team Riccione, che è riuscito ad avere lo spunto migliore nel testa a testa finale di corsa con Manuel Biagiotti (Friesian Team).

I due erano riusciti in bici a fare il vuoto, dopo che dal nuoto era uscito benissimo Thomas Previtali: il giovane talento del Raschiani Triathlon Pavese è stato poi capace a piedi di fare una bella rimonta, conquistando il terzo gradino del podio, a soli 12" dal secondo posto.

In tutto sono arrivati al traguardo 66 donne e 379 uomini tutti affaticati, sorridenti e soddisfatti per la bellissima gara a cui hanno potuto prendere parte.

Applausi per il grande lavoro svolto garantita dal sodalizio organizzatore, la Flipper Triathlon, che ha lavorato di concerto e con il pieno supporto del Comune di Pesaro, delle Forze dell'Ordine e delle associazioni del territorio.

Un team esteso e coeso che si prepara ora per la grande seconda giornata: domani, domenica 23 maggio, è infatti in programma il Campionato Italiano di Duathlon Classico a cui sono iscritti 870 atleti, provenienti da tutta Italia, valido per l'assegnazione dei titoli Assoluti e di Categoria.

Pesaro si conferma dunque Città dello Sport e la Flipper Triathlon continua con il suo Adriatic Series ad utilizzare la multidisciplina per valorizzare splendidi territori.

Tutte le informazioni sugli Italiani di Duathlon di Pesaro nella pagina ufficiale:

https://adriaticseries.it/le-tappe/dua-10405-pesaro



TOP TEN TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI PESARO

(classifica completa)

DONNE

1 MONACCHINI ELISA JUST TRIATHLON 01.15.39

2 CISOTTO GLORIA TRIATHLON CREMONA STRADIVARI 01.17.16

3 RIGHETTI ALESSIA RASCHIANI TRI PAVESE 01.19.35

4 MONTANARI EMANUELA FLIPPER EIFFEL ASCOLI 01.19.58

5 PIOLANTI GIULIA PORTA SARAGOZZA BO 01.20.02

6 COCCIA VALERIA MARINA FLIPPER EIFFEL ASCOLI 01.20.07

7 BATTISTELLA GIULIA RUN RAN RUN TRI 01.21.43

8 DESMARAIS CATHERINE MARIE FRANCINE UNICUSANO POSILLIPO 01.22.11

9 FAVILLI SARA CUS PARMA 01.22.14

10 FUSI CLAUDIA FIRENZE TRI 01.22.35

UOMINI

1 PARMIGIANI MICHELANGELO TTR 01.04.13

2 BIAGIOTTI MANUEL FRIESIAN TEAM 01.04.24

3 PREVITALI THOMAS FRANCESCO RASCHIANI TRI PAVESE 01.04.36

4 LORENZON MARCO A3 01.05.56

5 BENDINELLI EDOARDO RASCHIANI TRI PAVESE 01.06.35

6 CANDEO FILIPPO RUN RAN RUN TRI 01.06.43

7 FILOCAMO EMANUELE FILIBERTO RASCHIANI TRI PAVESE 01.06.53

8 ROSSETTI DAVIDE LYKOS TRIATHLON TEAM 01.07.20

9 TERRANOVA ALESSANDRO JUST TRIATHLON 01.07.34

10 DONATI ANDREA SMR TRIATHLON 01.07.55

LOCATION: Baia Flaminia, Pesaro

PROGRAMMA

DOMENICA 23 maggio 2021

06.00 – 07.30: Ritiro pettorali presso Race Office c/o palazzetto Baia Flaminia

06.15 – 07.45: Apertura e Chiusura Zona Cambio

08.00: Rientro in zona cambio per spunta pre-partenza

08.30: PARTENZA C.ITA DUATHLON FEMMINILE – ROLLING START

08.40: PARTENZA C.ITA DUATHLON MASCHILE – ROLLING START

11.30: Premiazioni Assoluti

12.30: Premiazioni Age Group

12.00 ca. – 13:30 Dopo l'arrivo dell'ultimo atleta in T2, apertura Zona Cambio.