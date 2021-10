Porto d'Ascoli, un 2021 pieno di record ed iniziative per il Circolo Tennis ''Montanari''

di Redazione Picenotime

giovedì 28 ottobre 2021

Il 2021 non verrà dimenticato tanto in fretta tra dirigenti, soci e atleti del Circolo Tennis “Montanari” di Porto d’Ascoli. Record su record, iniziative che (anche in tempi difficili come questi) hanno incontrato il favore del pubblico, atleti che si sono messi in evidenza a livello mondiale e una scuola tennis che ha raggiunto numeri incredibili, sono i punti fermi di un anno agonistico che peraltro non è ancora terminato. Infatti, all’appello manca ancora il torneo “Palle di Natale”, riservato ad atleti di III e IV categoria, che si disputerà dal 27 dicembre al 9 gennaio 2022 ed è da sempre uno dei più attesi del periodo natalizio. Per le iscrizioni si può inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@csmontanari.it indicando i propri dati di tesseramento alla Federazione Italiana Tennis.

Restando nella stretta attualità fanno scalpore i 50 iscritti alla Scuola Tennis del circolo di Porto d’Ascoli gestita dalla Maestra nazionale federale Cristina Celani, con la collaborazione del Maestro Riccardo Rondina. Numeri importanti per una realtà piccola ma fervente di attività. Il cavallo di battaglia del Circolo “Montanari” è, comunque, il Trofeo Belice, torneo Open giunto quest’anno alla 46^ edizione, che ha visto la partecipazione di ben 192 tennisti, un record annunciato vista la crescita costante negli anni e che quasi certamente verrà battuto nell’edizione 2022, prevista tra la fine di aprile e i primi di maggio.

Il circolo presieduto da Fulvio Silvestri collabora fattivamente con la federazione, avendo organizzato per tre edizioni i campionati regionali Under 11 e Under 12. In Coppa Marche, invece, buoni risultati sono stati ottenuti dalle formazioni che hanno preso parte ai campionati a squadre D2, D3 e D4. Infine, va ricordato che il tennista sambenedettese Giovanni Medori, tesserato per il CT “Montanari”, è al quinto posto del ranking mondiale Itf Senior, avendo vinto quattro delle cinque finali dei tornei ai quali ha preso parte.