''Rotellomania'', nuovo progetto ad Ascoli Piceno per avvicinare giovani al pattinaggio freestyle

di Redazione Picenotime

martedì 13 ottobre 2020

Si chiama "Rotellomania" il nuovo progetto sportivo della Roller Green punto di riferimento del pattinaggio in linea nel Piceno. Sarà la città di Ascoli la sede scelta per l’iniziativa, rivolta a tutti i ragazzi delle scuole medie locali, nata per promuovere questo sport.

Nello specifico gli stessi avranno la possibilità di svolgere l’attività sportiva gratuitamente per tutto il 2020, in totale sicurezza, nel rispetto delle norme anti-Covid, ed imparare una disciplina che sta coinvolgendo sempre più persone: il pattinaggio freestyle.

Chi fosse interessato può contattare il numero telefonico 348-4987279 oppure recarsi presso la tensostruttura del pattinodromo comunale di Via Marche, zona Pennile di Sotto.