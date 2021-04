Flipper Triathlon, grande soddisfazione dopo i Campionati Italiani di Duathlon a San Benedetto

di Redazione Picenotime

martedì 20 aprile 2021

«Sono felicissimo, è stata una giornata eccezionale!». A dichiararlo è Raffaele Avigliano, presidente della Flipper Triathlon, dopo l'ottima riuscita nel weekend scorso dei Campionati Italiani di Duathlon e Paraduathlon a San Benedetto del Tronto (CLICCA QUI PER TUTTI I VINCITORI).

"Sì, lo ammetto, è stato decisamente un percorso complicato, i problemi da affrontare sono stati molteplici e ci hanno costretto a fare davvero i salti mortali per arrivare pronti a Domenica 18 Aprile - ha aggiunto Avigliano -. Ma sono felice di aver voluto tener duro con tutto il mio team, anche nei momenti più difficili, perché in cuor mio sapevo e sentivo che saremmo riusciti a realizzare una giornata di sport importante. E così è stato, con il riconoscimento da parte degli atleti in primis e poi anche degli abitanti di San Benedetto e degli addetti ai lavori. I miei ringraziamenti non possono che iniziare abbracciando con affetto tutta la squadra di cui mi onoro, con grande orgoglio, di essere presidente: la Flipper Triathlon è davvero molto più che un team, è una famiglia di sportivi che è sempre capace di mettersi a disposizione per dare il meglio di sé. Tutti i nostri sforzi sarebbero stati vani se non avessimo avuto il supporto delle istituzioni, a partire dall'amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto rappresentata dal sindaco Pasqualino Piunti, dall'assessore allo sport Pierfrancesco Troli e dall'Ufficio Sport. Ringrazio di cuore inoltre la Polizia Locale, che ha dato un preziosissimo apporto in termine di competenza e disponibilità; la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto e l'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centrale di Ancona; i tanti volontari dell'Anc San Benedetto e Spinetoli, della Polizia Penitenziaria Giulianova e della Protezione Civile San Benedetto; la Regione Marche e la Fondazione Carisap; Fabio Luna, Presidente Regionale Marche, e Cristina Celani, nuova delegata territoriale di Ascoli Piceno. Tantissime altre le realtà locali che ci hanno permesso di confezionare al meglio l'evento: i Pattinatori Sambenedettesi ci hanno concesso lo spazio della pista di pattinaggio, cuore pulsante della segreteria di gara; il negozio Carlito's Bike di Cupramarittima ci ha fornito le bici per giudici e fotografi; Yachting Line, Circolo Tennis Maggioni e Hotel Calabresi ci hanno fornito la corrente elettrica; i commercianti del mercatino di viale Marinai d'Italia hanno rinunciato ad aprire le loro attività per tutta la mattinata. Un grande grazie va ovviamente anche alla Federazione Italiana Triathlon che ha fatto sentire la propria presenza e vicinanza prima, durante e dopo l'evento: a rappresentare gli uffici federali, Marco Saliola e Pippo Lobascio hanno coordinato al meglio le operazioni di allestimento e di gestione del protocollo sicurezza dell'evento; sempre attento e pronto a intervenire in caso di necessità il neo presidente Riccardo Giubilei, con al suo fianco anche il vice presidente Andrea Libanore. Infine, prima di concludere, un caloroso grazie va al nostro Manrico Urbani: lui è stato il vero anello di congiunzione tra la nostra macchina organizzativa e la città di San Benedetto del Tronto, che ci ha ospitato in maniera splendida e ha anche tollerato i disagi provocati dalle chiusure".