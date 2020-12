Fci Marche: Torcianti, Grini e Modesti super in Abruzzo al Gran Premio Abmol-Trofeo Cascioli Rent

di Redazione Picenotime

mercoledì 30 dicembre 2020

Una nutrita rappresentativa di atleti, aderenti alle squadre tesserate con la Federciclismo Marche, ha partecipato la vigilia di Natale al Gran Premio Abmol-Trofeo Cascioli Rent in Abruzzo a Sant’Egidio alla Vibrata.

Una trasferta abruzzese col segno più in cui i bikers marchigiani hanno profuso quel qualcosa in più per correre da protagonisti nel terzo appuntamento stagionale dell’Adriatico Cross Tour 2020-2021.

È stata un’ottima Giulia Rinaldoni (Team Cingolani) a conquistare il primato tra le donne allieve: “Con le giuste motivazioni ero sicura di poter fare bene e così è stato, gestendo la situazione in maniera tranquilla nei confronti delle altre avversarie”. Menzione di merito anche per Barbara Modesti (Bici Adventure Team) che si è classificata in terza posizione nella medesima categoria di Rinaldoni.

La gran bella performance di Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team), conclusa al terzo posto nella gara open alle spalle di Jakob Dorigoni e Philippe Mancinelli, è stata di tutto rispetto dando il meglio di sè stesso: “Sicuramente è un risultato molto importante per il morale e per la condizione fisica che sta crescendo. Il percorso era molto bello e scorrevole, si addiceva alle mie caratteristiche ma sono riuscito a tirare fuori una bella prestazione. Per il momento si lavora in ottica Campionato Italiano di Lecce dove si fa tutto il possibile per portare a casa un grande risultato ma questo lo vedremo strada facendo”.

Tra gli esordienti uomini, in crescita Nicolò Grini (Bici Adventure Team) che ha messo in mostra tutto il proprio talento da poter cogliere una meritata terza posizione.

A coronare la bella giornata di ciclocross a Sant’Egidio alla Vibrata, i primati di categoria a livello amatoriale ad appannaggio di Ania Bocchini (Team Cingolani) tra le donne master, Paolo Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni) tra i master 4, Diego Marincioni (Passatempo Cycling Team) tra i master 1, Fabrizio Iaconi (Bike Racing Team) tra i master 3 e Rosario Pecci (OP Bike) tra i master 7.

Altre soddisfazioni, tra gli agonisti, sono giunte da Angela Campanari del Team Cingolani (5°donne open), Sofia Bartomeoli del Team Cingolani (6°donne esordienti), Mirtò Mangiaterra del Recanati (4°donne allieve), Alice Mazzieri del Team Cingolani (6°donne allieve), Sara Grifi del Gruppo Ciclistico Capodarco (ottava tra le open donne), Pietro Pavoni del Team Co.Bo Pavoni (4°élite) e Paolo Totò del Bici Adventure Team (5° élite).