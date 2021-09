Pattinaggio artistico, buoni piazzamenti agli Europei per la giovane lamense Sclocchini

di Redazione Picenotime

lunedì 13 settembre 2021

Conclusa la prima esperienza internazionale con i Campionati Europei di pattinaggio artistico per Aurora Sclocchini. Le gare si sono svolte a Riccione e la diciassettenne lamense, avendo la doppia cittadinanza, ha gareggiato per la Repubblica Ceca. I tornei sono stati organizzati dall’Amministrazione Comunale di Riccione, dal World Skate Europe, dal Consorzio Riccione Sport, dal Promhotels Riccione e dall’ASD Pattinaggio Artistico Riccione.

Seguita ed allenata ormai da un decennio, dalla già Campionessa Europea 2001 Grazia Corradetti, la Sclocchini ha ottenuto un 11° e un 12° posto nelle due gare che la vedevano impegnata. Grande la soddisfazione e l’orgoglio per l’ASD Lama Skating e tutta la cittadina di Castel di Lama per la partecipazione e i suoi buoni risultati sportivi.

Conclusa questa prima esperienza internazionale, Aurora Sclocchini è già proiettata verso il prossimo obiettivo: i Campionati del Mondo 2022 in programma dal 7 al 17 Luglio 2022 a Birmingham in Alabama (USA). “Congratulazioni ed in bocca al lupo - commenta l’assessore Gabriele Gagliardi - per un futuro sportivo radioso e magari con il tricolore cucito addosso”.