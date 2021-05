Serie C playoff: il Matelica si aggiudica il primo turno contro la Samb

di Redazione Picenotime

domenica 09 maggio 2021

Non smette di sognare il "terribile" Matelica. La matricola marchigiana continua a confermarsi la vera rivelazione di questa stagione. Al primo anno di serie C, dopo aver conquistato in maniera sorprendente i playoff, i ragazzi di Colavitto sono riusciti ad aggiudicarsi anche il passaggio del primo turno grazie al successo ottenuto per 3-1 ai danni della Samb. Nella gara disputata oggi pomeriggio allo stadio Helvia Recina di Macerata i biancorossi sono stati capaci di passare avanti nel corso della ripresa con Calcagni. I rossoblù, accusato il colpo, si sono mostrati capaci di riequilibrare le sorti del match con D'Angelo. Ma nulla hanno poi potuto per frenare il sorpasso del Matelica arrivato nei minuti finali grazie al rigore trasformato da Moretti. A recupero inoltrato, quando mancavano ormai pochi istanti al triplice fischio finale, Alberti ha reso il risultato ancor più rotondo. Gli altri scontri hanno decretato i successi di Cesena, Grosseto, Palermo, Juve U23, Albinoleffe e Foggia. La Juve Stabia invece si è aggiudicata il passaggio, nonostante il pari, in virtù della propria posizione di vantaggio rispetto alla Casertana fatta registrare al termine della regular season. Triestina-Virtus Verona infine è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un focolaio covid fatto registrare all'interno del gruppo squadra veneto.

Il quadro del primo turno dei Playoff di serie C

Cesena-Mantova 2-1

Lecco-Grosseto 1-4

Palermo-Teramo 2-0

Pro Patria-Juventus U23 1-3

Albinoleffe-Pontedera 1-0

Triestina-Virtus Verona rinv.

Matelica-Sambenedettese 3-1

Juve Stabia-Casertana 1-1

Catania-Foggia 1-3