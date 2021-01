Beach volley, a Civitanova Marche il Campionato Italiano per Società

di Redazione Picenotime

mercoledì 13 gennaio 2021

Il beach volley torna a Civitanova Marche. Il Campionato Italiano per Società by Energia 4.0, sarà presentato il prossimo 24 gennaio presso il centro sportivo Energym di Civitanova Marche nel corso dell'evento organizzato dalla Asd King of the Beach. E’la novità della Federazione Italiana Pallavolo, un progetto che permetterà la partecipazione anche delle società di pallavolo indoor creando così una sezione beach volley e partirà proprio nello stesso week end sia nelle Marche che in Lombardia. Una bella sorpresa di inizio d’anno proposta da Fulvio Taffoni, con la collaborazione dell’azienda di Corridonia Energia 4.0, che ancora una volta ha deciso di far sì che Civitanova Marche sia al centro del beach volley italiano rappresentando le Marche al pari della più importante Lombardia. Al centro sportivo Energym si svolgerà la tappa femminile suddiviso in tre categorie, Gold (aperto a tutti), Silver (coppie con meno 201 punti Fipav) ed under 18 (nate nel 2004 e seguenti). E’ un nuovo percorso che prevede la libera partecipazione di società (indoor e beach volley) a vari tornei sul territorio nazionale che culmineranno in una finale nazionale (ipoteticamente a fine giugno).

Una delle condizione essenziali è che la coppia sia formata da atlete tesserate per la stessa società. Ssono permessi prestiti per il beach volley secondo le modalità e regole che in questi giorni vengono pubblicate dalla Fipav e comunque qualsiasi informazione potrà essere richiesta scrivendo a beachvolley@federvolley.it Le iscrizioni dovranno essere inviate solo dalle societa’ sportive e non direttamente dalle coppie, via mail su beachvolley@federvolley.it entro e non oltre martedì 19 gennaio. La tappa di Civitanova Marche sarà organizzata nel rispetto dei protocolli Covid della FIPAV. Per maggiori informazioni a riguardo del torneo del 24 gennaio, potete chiamare al 393 3364325 – Fulvio Taffoni o scrivere a fulviotaffoni@gmail.com