Atletica leggera, la marchigiana Vandi campionessa italiana nei 1500 metri

di Redazione Picenotime

domenica 18 ottobre 2020

Finalmente il tricolore assoluto per Eleonora Vandi. Dopo una lunga serie di piazzamenti sul podio e di titoli giovanili, la mezzofondista dell’Atletica Avis Macerata festeggia un successo tra le grandi. A Modena la 24enne pesarese è campionessa italiana dei 1500 metri con il tempo di 4’18”39, a soli tre decimi dal record personale. La maggiore soddisfazione della carriera, nella distanza più lunga rispetto a quella preferita degli 800 metri, che nella scorsa stagione l’hanno vista indossare la maglia azzurra ai Mondiali di Doha. Nel rettilineo finale arriva il sorpasso decisivo della figlia d’arte di papà Luca, valido specialista proprio dei 1500, e della mamma quattrocentista Valeria Fontan, che studia beni culturali in Veneto dove si allena con l’ex campione marocchino Faouzi Lahbi.

Nella rassegna nazionale dedicata a mezzofondo e marcia, in questa stagione così particolare, brillano diversi altri marchigiani. L’osimana Serena Frolli (Team Atletica Marche) è splendida quarta sui 2000 siepi under 18, al debutto nella categoria e a un soffio dalla terza posizione. Formidabile il suo progresso con 7’06”28 per migliorare di ben quindici secondi il record regionale allieve che aveva già firmato quest’anno in 7’21”24. Nella marcia, sui 10 chilometri, ottimo quarto posto nella gara under 18 di Mattia Grilli (Atl. Civitanova), 17enne di Porto Sant’Elpidio, con 48’36” e al femminile chiude quarta nella prova under 23 la maceratese Elisabetta Bray in 50’28”. Due marciatrici del Cus Macerata tra le migliori d’Italia: Giulia Miconi quinta tra le under 23 in 51’12” e Anastasia Giulioni sesta nella prova under 20 con 52’07”.



RISULTATI

1. Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) 1500 assoluti 4’18”39

4. Mattia Grilli (Atl. Civitanova) marcia 10 km allievi 48’36” pb

4. Serena Frolli (Team Atl. Marche) 2000 siepi allieve 7’06”28 pb

4. Elisabetta Bray (Cus Torino) marcia 10 km promesse 50’28” pb (15. assoluti)

5. Giulia Miconi (Cus Macerata) marcia 10 km promesse 51’12” pb (17. assoluti)

6. Anastasia Giulioni (Cus Macerata) marcia 10 km juniores 52’07” pb

9. Lucia Crosta (Team Atl. Marche) 3000 siepi juniores 12’53”11 pb

11. Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata) 1500 promesse 3’56”40

11. Alessandro Tanoni (Cus Macerata) marcia 10 km juniores 47’55” pb

11. Stella Rinaldi (Team Atl. Marche) marcia 10 km juniores 55’19” pb

12. Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) 3000 allievi 8’51”51

15. Mamadou Barkinden Diallo (Atl. Avis Macerata) 3000 siepi juniores 9’58”50

17. Francesca Cinella (Atl. Avis Macerata) marcia 5 km allieve 27’32”

18. Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona) 1500 allieve 4’53”79

19. Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata) 1500 assoluti 4’36”38

19. Mamadou Barkinden Diallo (Atl. Avis Macerata) 3000 metri juniores 9’18”31

20. Francesco Itto (Sef Stamura Ancona) 5000 promesse 16’30”52

22. Ilaria Sabbatini (Atl. Avis Macerata) 5000 assoluti

23. Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona) 1500 allievi 4’10”10 pb

23. Leonardo Storani (Atl. Avis Macerata) 2000 siepi allievi 6’42”34

24. Agnese Rabinelli (Sef Stamura Ancona) 1500 allieve 4’58”59

33. Emma Baldoni (Atl. Avis Macerata) 1500 allieve 5’07”70

36. Niccolò Sancisi (Pol. Montecchio 2000) 1500 allievi 4’12”97 pb

37. Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) 1500 allievi 4’13”21 pb

rit. Stefano Massimi (Sef Stamura Ancona) 1500 assoluti



RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2020/COD8578/Index.htm