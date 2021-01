Atletica leggera, primi meeting nazionali del 2021 al Palaindoor di Ancona

di Redazione Picenotime

mercoledì 13 gennaio 2021

Si riparte. Torna l’atletica al Palaindoor di Ancona per dare il via al 2021 con i primi meeting nazionali, verso i campionati italiani di febbraio. Pochi giorni dopo l’assemblea di sabato scorso, che ha eletto Simone Rocchetti come presidente del Comitato regionale FIDAL Marche, è già tempo di rientrare in pista per l’apertura dell’attività agonistica. Nei prossimi tre weekend del mese di gennaio, da sabato 16 e domenica 17 proseguendo il 23-24 e 30-31, oltre che mercoledì 20 con un appuntamento infrasettimanale. Tutti i meeting saranno validi per la qualificazione alle rassegne tricolori di Ancona: juniores (under 20) e promesse (under 23) il 6-7 febbraio, poi allievi (under 18) il 13-14 febbraio per arrivare all’evento principale della stagione in sala, gli Assoluti del 20 e 21 febbraio.

DIRETTA STREAMING - Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto del protocollo federale per le competizioni al coperto, elaborato sulla base delle norme di contenimento del contagio emanate dalle autorità competenti. Pertanto l’ingresso sarà consentito solo agli atleti partecipanti e a un numero contingentato di tecnici e dirigenti regolarmente tesserati per il 2021 (uno ogni cinque atleti-gara): si raccomanda di non presentarsi se non si è accreditati. Ma le gare potranno essere seguite da tutti attraverso la diretta video streaming su www.atletica.tv a partire da questo weekend, con grafica dedicata e audio dello speaker di campo. Le informazioni utili e le disposizioni organizzative sono consultabili sul sito marche.fidal.it nell’apposita sezione Indoor 2021.

NOVITÀ PER LE ISCRIZIONI - Per tutti i meeting indoor di gennaio, si dovranno effettuare le iscrizioni online entro i termini indicati nei programmi gara (entro le ore 12 del giovedì per le manifestazioni del weekend) e la conferma deve essere svolta singolarmente da ogni atleta entro 90 minuti dall’inizio previsto per la gara. L’attuale normativa permette ai tesserati di prendere parte ad eventi di interesse nazionale, anche fuori regione. L’importo delle iscrizioni verrà scalato dal conto online per le società marchigiane, invece per le società di altre regioni dovrà essere versato tramite bonifico in anticipo. Non sarà possibile il versamento in contanti sul posto.

AL PALAINDOOR - L’accesso al Palaindoor di Ancona sarà consentito solo dal piano superiore, mentre gli spogliatoi resteranno chiusi.