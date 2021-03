Atletica Leggera, cadetti al Palaindoor di Ancona per la Coppa Sportissimo

di Redazione Picenotime

venerdì 26 marzo 2021

In pista i più giovani. La stagione al coperto si chiude con un meeting dedicato ai cadetti, Domenica 28 Marzo al Palaindoor di Ancona. Tornano in azione gli atleti della categoria under 16 nella Coppa Sportissimo che è il primo appuntamento dell’anno interamente riservato a questa fascia di età. Due sessioni di gare, tra mattina e pomeriggio, per otto specialità in programma: 60 piani e 60 ostacoli, 600 metri, 3000 di marcia e salto in alto, proseguendo con lungo, triplo, peso (in queste tre discipline sono previsti quattro tentativi per ogni partecipante). Nella classifica di società saranno presi in considerazione i migliori dodici punteggi.

Tra gli iscritti, spiccano i nomi di alcuni talenti già emersi nell’ultima stagione. Al femminile sui 60 metri attesa la marchigiana Alice Pagliarini (Atl. Avis Fano), sfrecciata un anno fa a 7”62 per realizzare il crono più veloce di sempre tra le under 16 a livello nazionale. Nei 3000 di marcia al via la vicecampionessa italiana cadette Elisa Marini (Cus Macerata), pronta a recitare un ruolo da protagonista anche quest’anno. Le gare di mezzofondo sui 600 metri vedranno di nuovo impegnati alcuni degli atleti che hanno partecipato alla recente rassegna tricolore di corsa campestre tra cui Sofia Romagnoli (Atl. Avis Macerata) che nel cross è stata la prima delle marchigiane.

Sulla pedana del triplo annunciato Aldo Rocchi (Atl. Tiburtina), 15enne di Tivoli che nello scorso ottobre con un balzo a 14.92 è diventato il secondo cadetto italiano alltime e il migliore al primo anno di categoria. Per l’occasione il Comitato regionale FIDAL Marche ha introdotto ulteriori tutele a garanzia di partecipanti e operatori, con obbligo per tutti di presentare l’esito di un tampone negativo al virus Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti. La manifestazione, a porte chiuse per il pubblico, sarà trasmessa in diretta video streaming su atletica.tv con inizio alle ore 9.30 per le gare del mattino e alle 15.15 per quelle del pomeriggio.

Cadetti in gara anche nell’impianto indoor di Fermo, sabato 27 marzo, con il Memorial Roberto Donzelli di salto con l’asta. Un meeting che, alla sua quattordicesima edizione, dalle ore 15.30 vedrà in pedana gli atleti under 16. La manifestazione viene organizzata dalla Sport Atletica Fermo insieme alla famiglia Donzelli, uniti dalla volontà di ricordare Roberto, astista prematuramente scomparso nel 1992, a cui è intitolato il palaindoor cittadino.

