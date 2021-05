Fidal Marche, ufficializzata commissione tecnica per il prossimo quadriennio

di Redazione Picenotime

lunedì 03 maggio 2021

È stata ufficializzata la commissione tecnica del Comitato regionale FIDAL Marche per il prossimo quadriennio. Insieme al fiduciario tecnico regionale Ermenegildo Baldini, che si occuperà anche del settore marcia, a farne parte saranno i responsabili di settore: Sergio Biagetti (velocità-ostacoli), Fabrizio Dubbini (mezzofondo), Roberto Recchioni (lanci), Marco De Santis (salti), Francesco Butteri (prove multiple) e Sandro Bernardi (referente per le valutazioni), mentre è in via di definizione la nomina dei collaboratori. L’obiettivo comune è di offrire un servizio nel supporto tecnico agli atleti e ai tecnici delle società marchigiane, cercando il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei collaboratori e favorendo l’inserimento, tra questi, anche di giovani tecnici per dare opportunità di crescita a tutti, oltre che continuità e ricambio futuro all’interno della commissione.

Tra le principali linee programmatiche c’è lo svolgimento di raduni per settore con singoli allenamenti e raduni con durata giornaliera, rivolti ad atleti e tecnici sociali: il primo è previsto per la seconda metà di maggio. E poi la possibilità di effettuare visite tecniche nelle singole società, oltre che di concordare un allenamento con spostamento di atleti di una o più società nella sede del tecnico di struttura. Per le rappresentative, l’impegno principale rimane quello con i campionati italiani cadetti all’inizio di ottobre, ma altre attività potrebbero essere in calendario, tenendo in considerazione la situazione difficile causata dall’evoluzione della crisi pandemica e auspicando in una graduale ripresa di tutte le attività sportive. Un ruolo importante avrà la formazione: prevista l’organizzazione di un corso istruttori, viste le molte richieste pervenute, e quanto prima sarà predisposto il bando.