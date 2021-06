Atletica leggera: Campionati Italiani juniores, argento per l'ascolana Angelini nei 100 metri

di Redazione Picenotime

domenica 13 giugno 2021

Sette volte sul podio i giovani delle Marche nei Campionati italiani juniores e promesse di Grosseto, con due splendidi successi. A salire sul gradino più alto del podio sono due atleti che confermano il titolo vinto l’anno scorso. Trionfa nel martello under 23 Giorgio Olivieri con la soddisfazione di un netto progresso: 73.92 per il ventenne sangiorgese dei Carabinieri che aggiunge oltre un metro al record personale, ma nella stessa gara arriva anche a 73.76. Si ripete nei 400 ostacoli under 20 l’osimana Angelica Ghergo, 18enne del Team Atletica Marche, che domina ancora una volta in 59”39 a sei decimi dal suo primato e pochi giorni dopo l’arruolamento nel centro sportivo dell’Esercito. Brillano poi tre argenti, ottenuti con notevoli prestazioni. Nei 400 promesse il campione uscente Alessandro Moscardi (Sef Stamura Ancona) stavolta è secondo ma può festeggiare il nuovo record regionale assoluto con 47”11, otto centesimi in meno della passata edizione. Eccellente il secondo posto con 11”79 nei 100 juniores di Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno), protagonista per la terza volta in questa stagione di un altro miglioramento del primato marchigiano under 20. Nell’asta juniores esulta Ludovica Polini (Sport Atl. Fermo), sul secondo gradino del podio con 3.70 dopo aver lottato per la vittoria. Applausi per due medaglie di bronzo: Francesco Piccinini (Sef Stamura Ancona) replica lo stesso piazzamento della rassegna indoor con 15.65 nel peso juniores e Anastasia Giulioni (Cus Macerata) conquista un ottimo terzo posto nei 10.000 di marcia promesse in 52’31”18 davanti alla compagna di club Giulia Miconi (Cus Macerata), quarta in 52’41”05. Ai piedi del podio anche Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) che sfiora i quindici metri nel triplo juniores con 14.91 (+1.4), Nicole Morelli (Sport Atl. Fermo) con 3.60 nell’asta under 20 e ancora Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno) nei 200 juniores correndo la finale in 23”91 ventoso (+2.3) dopo il personale di 24”33 (+1.2) in batteria, oltre alla sambenedettese Emma Silvestri nei 400 ostacoli promesse in 1’01”38.



RISULTATI ATLETI MARCHIGIANI

1. Angelica Ghergo (Team Atl. Marche) 400 ostacoli juniores 59”39 finale, 1’01”75 batt.

2. Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno) 100 juniores 11”79 (+0.9) finale pb, 11”86 (+0.3) batt.

2. Ludovica Polini (Sport Atl. Fermo) asta juniores 3.70

2. Alessandro Moscardi (Sef Stamura Ancona) 400 promesse 47”11 pb finale, 48”41 batt.

3. Francesco Piccinini (Sef Stamura Ancona) peso juniores 15.65 pb

3. Anastasia Giulioni (Cus Macerata) marcia 10.000 promesse 52’31”18

4. Nicola Sanna (Sef Stamura Ancona) triplo juniores 14.91 (+1.4)

4. Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno) 200 juniores 23”91 (+2.3) finale, 24”33 (+1.2) pb batt.

4. Nicole Morelli (Sport Atl. Fermo) asta juniores 3.60

4. Giulia Miconi (Cus Macerata) marcia 10.000 promesse 52’41”05

5. Valerio De Angelis (Asa Ascoli Piceno) triplo promesse 15.27 (+1.3) pb

5. Gaia Ruggeri (Atl. Fabriano) giavellotto promesse 42.39 pb

6. Matteo Masciangelo (Sport Atl. Fermo) asta juniores 4.35

6. Martina Cuccù (Team Atl. Marche) 100 ostacoli juniores 14”56 (+1.1) finale, 14”67 (-1.4) batt.

7. Alessandro Tanoni (Cus Macerata) marcia 10.000 juniores 46’13”43 pb

8. Mattia Grilli (Atl. Civitanova) marcia 10.000 juniores 46’42”79 pb

8. Fabio Yebarth (Sport Atl. Fermo) 100 promesse 10”88 (+3.6) finale, 10”57 (+0.7) pb batt.

8. Alessio Floridi (Atl. Avis Macerata) giavellotto promesse 58.37

8. Sofia Scorcelletti, Virginia Mammarella Di Toro, Martina Pieroni, Maria Giulia Firmani (Sef Stamura Ancona) 4x400 promesse 4’01”25

9. Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) 800 juniores 1’54”52 pb

9. Francesco Mancini (Asa Ascoli Piceno) giavellotto juniores 54.36

9. Melissa Mogliani Tartabini (Grottini Team Recanati) 100 juniores 12”11 (+0.3)

9. Vittorio Massucci (Sport Atl. Fermo) 100 promesse 10”68 (+0.7)

9. Mara Marcic (Atl. Avis Macerata) alto promesse 1.69

10. Orges Hazisllari (Asa Ascoli Piceno) martello promesse 48.29

10. Margherita Forconi (Atl. Avis Macerata) 5000 juniores 19’05”06

11. Diletta Vitali (Sport Atl. Fermo) asta juniores 3.35

12. Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) 1500 juniores 4’03”68

12. Massimo Ciferri (Sport Atl. Fermo) disco juniores 42.03

12. Ilaria Pellicani, Sofia Gentilozzi, Sara Lorenzini, Chiara Bonfili (Grottini Team Recanati) 4x100 promesse 51”74

13. Massimo Ciferri (Sport Atl. Fermo) peso juniores 13.65 pb

13. Matteo Piersigilli, Emanuele Tonnini, Riccardo Mosca, Riccardo Rocchetti (Atl. Falconara) 4x100 juniores 44”46

13. Margherita Forconi (Atl. Avis Macerata) 3000 juniores 10’41”17

13. Eva Joao Polo (Collection Atl. Sambenedettese) disco juniores 36.05

14. Vittorio Massucci (Sport Atl. Fermo) 200 promesse 21”74 (-0.8) pb

15. Alex Ebuka Chuks (Sef Stamura Ancona) 400 juniores 50”32

15. Ronaldo Mancinelli (Asa Ascoli Piceno) martello promesse 43.64

15. Greta Rastelli (Atl. Avis Macerata) 100 juniores 12”32 (-0.1)

15. Francesca Cinella (Atl. Avis Macerata) marcia 10.000 juniores 56’45”25 pb

15. Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona) 100 promesse 12”29 (+0.1)

15. Camilla Gatti (Atl. Fabriano) 5000 promesse 18’36”81

15. Chiara Bonfili, Sara Lorenzini, Sofia Gentilozzi, Ilaria Pellicani (Grottini Team Recanati) 4’18”57

16. Matteo Colletta (Sef Stamura Ancona) lungo juniores 6.60 (+2.1)

16. Vesna Braconi (Atl. Fabriano) martello juniores 40.30

17. Simone Romagnoli (Team Atl. Marche) 110 ostacoli juniores 15”39 (-0.5)

18. Tommaso Tamburini, Fabio Rossi, Matteo Angeloni, Alessandro Pucci Sisti (Sport Atl. Fermo) 4x100 juniores 44”92

18. Lucia Crosta (Team Atl. Marche) 1500 juniores 4’52”04

18. Giorgia Cervellini, Greta Gentilozzi, Ilaria Marconi, Melissa Mogliani Tartabini (Grottini Team Recanati) 4x100 juniores 51”00

18. Matteo Spuri (Atl. Avis Fano) 200 promesse 21”95 (+1.0) pb

19. Lorenzo Falappa (Team Atl. Marche) alto juniores 1.91

19. Agnese Rabinelli (Sef Stamura Ancona) 3000 juniores 10’54”38 pb

19. Benedetta Boriani (Sef Stamura Ancona) 200 promesse 25”12 (+0.5)

20. Alex Ebuka Chuks, Fabio Gigli, Mattia Triccoli, Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) 4x400 juniores 3’34”96

20. Melissa Mogliani Tartabini (Grottini Team Recanati) 200 juniores 25”40 (+1.2)

21. Matteo Spuri (Atl. Avis Fano) 100 promesse 10”92 (+0.7)

23. Leonardo Ferretti (Asa Ascoli Piceno) alto juniores 1.86

23. Edoardo Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese) lungo juniores 6.18 (-1.2)

23. Agnese Rabinelli (Sef Stamura Ancona) 1500 juniores 5’01”95

24. Vesna Braconi (Atl. Fabriano) disco juniores 31.49

25. Mattia Triccoli (Sef Stamura Ancona) alto juniores 1.81

25. Luca Peroni (Team Atl. Marche) lungo juniores 5.28 (-1.3)

27. Allegra Albertini (Asa Ascoli Piceno) triplo promesse 11.48 (+2.4)

27. Giulia Tomassini (Atl. Avis Macerata) disco juniores 27.01

28. Greta Luchetti (Team Atl. Marche) 400 ostacoli promesse 1’07”60

29. Maria Giulia Firmani (Sef Stamura Ancona) 800 promesse 2’22”43

n.c. Chiara Marangoni (Atl. Avis Macerata) disco juniores

1. Giorgio Olivieri (Carabinieri) martello promesse 73.92 pb

4. Emma Silvestri (Studentesca Rieti Milardi) 400 ostacoli promesse 1’01”38 finale, 1’01”81 batt.

6. Nikita Lanciotti (Romatletica Footworks) asta promesse 3.80

