1000CURVE 'IL MITO' fa tappa ad Ascoli. 230 i partecipanti che si sfideranno sul numero di curve affrontate

di Redazione Picenotime

giovedì 24 giugno 2021

Manca poco alla 1° tappa del 1000CURVE 2021, l’evento che ha cambiato il modo di frequentare le strade per i motociclisti. Il Mito, un evento unico e atipico, 1000CURVE si è imposto come punto di riferimento nel panorama degli eventi di mototurismo Made in Italy.

La sua formula così accattivante e versatile permette la partecipazione di un ampio range di tipologie di equipaggi: dal corsaiolo al riflessivo, dall’occasionale al quotidiano senza distinzioni di categoria ma con una unica passione : la moto.

Dal successo dell’edizione 2020 da Urbino a Camerino, l’avventura continua, questa volta da Camerino ad Ascoli Piceno, Tappa, questa, chiamata “Rebuild Edition” perché dedicata al sostegno delle aree terremotate. Lo spirito del motociclista, che nell’ultimo anno ha subito le conseguenze di chiusure,

limitazioni…si è risvegliato con l’apertura delle iscrizioni alla 1000CURVE che ha registrato un sold-out in meno di un mese, il totale degli iscritti è 230 che contano ben 8 gruppi di cui uno di motocicliste in rosa, le “Donne Special”.

Ci sono circa 60 motociclisti locali, dalle provincie di Macerata e Ascoli, mentre gli altri provengono da tutta italia, in particolare Lazio e Toscana.

La competizione prenderà il via da Camerino e porterà i riders fino ad Ascoli Piceno, si snoderà su due giornate dal venerdì al sabato, ma vediamo come funziona nel dettaglio.

1000 CURVE è semplice nel suo funzionamento diabolico nella sua realizzazione. Le unità di misura non è il tempo e nemmeno la velocità, ma il numero di curve

affrontate. Sul Road Book cartaceo, saranno segnalati i check-point che prevedono un passaggio obbligato. I singoli team possono aggiungere “punti curva” al proprio totale, inserendo dei “cookies” nel circuito. Cantine, birrerie artigianali, locali particolari, selezionati in quanto icone del territorio marchigiano, che bolleranno il Road Book aumentando il punteggio delle curve, disseminate nelle provincie di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, ma che sfioreranno le regioni di Lazio e Abruzzo, nel cuore pulsante dell’Italia.

Più cookies si visitano più in alto si sta nella classifica ma attenzione a non esagerare: i check point e l’arrivo chiudono ad un orario preciso al millesimo e se trovi traffico o sei ingordo rischi di rimanere fuori.

1000curve è una sana competizione che unisce la voglia di vivere la strada, con il piacere di esplorare a fondo il territorio, spesso poco conosciuto, e valorizzare luoghi come quello marchigiano con una concentrazione di piccoli borghi, antiche città d’arte, paesaggi naturali unici ed eccellenze enogastronomiche famose in tutta Italia.

Questo il programma della due giorni di Evento:

VENERDì 25 GIUGNO 2021

Presso citta’ di CAMERINO

• Dalle ore 12.00 è possibile fare il check-in negli hotel assegnati in fase di

prenotazione

• Dalle ore 15.00 – Apertura del check-in MOTO, con consegna pacco tecnico, espletazione delle pratiche di partecipazione, verifiche sportive e tecniche ante gara e distribuzione del Road book.

• Punzonatura delle moto verificate

• Esposizione delle moto punzonate

• ore 19.00 – Inizio della serata musicale con cena di benvenuto

• ore 20.30 – Saluto delle autorità ed a seguire Briefing dell’Organizzatore e del Direttore di gara

• ore 21.30 - Saluto al Rider perduto

• ore 22.00 – Apertura del paddock e rientro in hotel dei partecipanti.

SABATO 26 GIUGNO 2021

• ore 09.00 – Apertura Gate di partenza con partenza alla francese

• ore 10.00 – Chiusura del Gate di partenza…un minuto in più e sei fuori!

• SI PARTE !!!!!!!!!

• ore 18.00 – Apertura del Gate di arrivo presso Ascoli Piceno

• ore 19.00 – Chiusura del Gate di arrivo…..attenzione alla fila un minuto in più e sei fuori!

• ore 19.15 – Inizio del dopo gara con impressioni, interviste, foto di gruppo, in attesa della classifica provvisoria.

• ore 20.00 – Conclusione dell’evento.