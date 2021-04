Il 28° Rally Adriatico Marche Baja è 3° round del Tricolore Side by Side

di Redazione Picenotime

mercoledì 21 aprile 2021

Il 28° Rally Adriatico Baja sarà il 3° appuntamento del Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV. La gara marchigiana organizzata da PRS Group valida anche per il Campionato Italiano Rally Terra e Terra Storico, sarà valida per il solo tricolore Side by Side con coefficiente 2, gli agili veicoli fuoristrada della categoria TM suddivisi tra modelli dotati di cambio manuale e quelli con variatore.

Dopo le due prove già disputate in Friuli all’Italian Baja ed in Sardegna al Vermentino Terre di Gallura, in cima alla classifica è salito Valentino Rocco, che sarà al via della gara navigato da Alessandra Magnoni sullo Yamaha Quaddy XZ1, con cambio manuale, dopo il 3° posto sardo ed il 4° friulano adesso il pilota è in vetta alla classifica tricolore tallonato a soli 4 punti da Amerigo Ventura e Mirko Brun. Il giovane e già esperto pilota piemontese ed il giovanissimo Navigatore friulano di Cordenons su Yamaha, vincitori a Pordenone ma poi sfortunati in Sardegna, dove hanno comunque accumulato punti preziosi. Sorti diverse per il trevigiano Elvis Borsoi affiancato da Stefano Pelloni sul Rotax Can Am Maverick, vettura con variatore, con cui si sono imposti, tra i partecipanti al campionato, in terra sarda dove hanno riscattato la sfortuna del Friuli ed ora son in piena corsa per la vetta della classifica. A caccia di rimonta su Yamaha Quaddy gli emiliani Alessandro ed Emiliano Tinaburri, che dopo il podio pordenonese, cercano il ruolo di protagonisti. Altro Quaddy Yamaha per il sardo Davide Catania che sarà navigato da Roberto Briani, a cui servono punti per risalire la corrente.

Ma vi sono altri equipaggi accreditati alle sfide sulla terra marchigiana come l’esperto Gianluca Bosio navigato da Monica Galesi, poi il poliedrico piacentino Fabio Braghè con Alberto Vagaggini e Sebastian Gjezi navigato dall’esperto Vincenzo Torricelli.

Il programma del 28° Rally Adriatico Baja, che avrà coefficiente 2 di moltiplicatore del punteggio, si aprirà venerdì 23 aprile con le operazioni preliminari a Jesi nella zona del parco assistenza dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Start della gara sabato 24 aprile alle 7.31 da Jesi alla volta di 9 settori selettivi, le nove speciali del rally, “Colognola” da 5,40 Km, “Panicali” da 5,24 Km e “Dei Laghi” da 10,93 Km. Il traguardo finale a Cingoli in Piazza Vittorio Emanuele II alle 18.30, dopo 281,73 Km di gara di cui 64,71 di settori selettivi.

Classifica Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV: SSV: 1 Rocco 60pt; 2 Ventura 50pt; 3 Borsoi 44pt.

Calendario C.I. Cross Country Rally & SSV: 18/19 mar, ITALIAN BAJA NAZIONALE (PN)-(CICCR – CISSV); 9/10 Apr BAJA VERMENTINO – TERRE DI GALLURA (SS)-(CICCR – CISSV);23/24 Apr BAJA RALLY ADRIATICO (MC)-(CISSV); 5/6 Giu RALLY GREECE OFF ROAD (Grecia)-(CICCR – CISSV); 24/25 Giu BAJA SAN MARINO (RSM)-(CICCR – CISSV); 31/7 - 1 Ago BAJA CRETE SENESI E VAL TIBERINA (AR)-(CISSV); 10/11 Set FIA ITALIAN BAJA (PN)-(FIA WORLD & EUROPEAN CUP – CICCR – CISSV); 16/17 Ott ROMA – DOUZ ROMA & TUNISIA (CISSV + FIA TITLE CANDIDATE); 5/6 Nov LIBURNA CROSS COUNTRY (SI)-(CISSV + 1^ RISERVA CICCR).