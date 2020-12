Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 2 Dicembre

di Redazione Picenotime

martedì 01 dicembre 2020

Ascoli Piceno

Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Marche

Tempo instabile nella giornata con piogge sparse nelle ore diurne su tutto il territorio, neve sui rilievi oltre i 1200 metri di quota; fenomeni generalmente più intensi nella serata con quota neve in calo fino a 1000 metri.

Nazionale

AL NORD

Giornata invernale al nord Italia con neve fino in pianura Padana e localmente anche abbondante. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni e precipitazioni diffuse. Fenomeni più intensi tra basso Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Attenuazione delle piogge o nevicate dalla serata eccetto su Emilia Romagna.

AL CENTRO

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni con forte maltempo in arrivo specie tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Fenomeni più intensi tra il pomeriggio e la serata con neve in Appennino ed anche abbondante in Abruzzo oltre i 1200-1500 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile anche al sud Italia con la perturbazione in azione, piogge più intense sulla Sardegna al mattino e dal pomeriggio sulla Campania con locali nubifragi in serata o nottata. Neve sul Gennargentu oltre i 1200 metri di quota ed in Molise oltre i 1500 metri di quota.

Temperature in ulteriore calo al nord, in aumento al centro-sud.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano