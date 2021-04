Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 30 Aprile

di Redazione Picenotime

giovedì 29 aprile 2021

Ascoli Piceno

Cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con nubi sparse. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nella giornata che sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio. Molte nubi anche in serata, ma sempre senza fenomeni associati.

Nazionale

AL NORD

Ennesima giornata dal tempo instabile o perturbato sulle regioni settentrionali del Paese con piogge diffuse e locali temporali. Fenomeni più intensi attesi nelle ore pomeridiane e serali sul Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

AL CENTRO

Bel tempo sulle regioni centrali d'Italia con precipitazioni assenti al mattino e cieli poco nuvolosi su tutte le regioni. Nubi in aumento dal pomeriggio in Toscana e deboli piogge in arrivo in serata, sempre asciutto sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all'insegna del bel tempo al meridione, cieli poco nuvolosi su tutte le regioni al mattino e precipitazioni assenti eccetto in Sardegna. Al pomeriggio situazione meteo pressoché invariata con precipitazioni assenti e cieli poco nuvolosi. Clima caldo e quasi estivo nelle ore centrali della giornata.

Temperature in sensibile aumento specie al meridione.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano