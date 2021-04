Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 2 Aprile

di Redazione Picenotime

giovedì 01 aprile 2021

Ascoli Piceno

Giornata di bel tempo con ampi spazi di sereno nelle ore mattutine, possibili innocui addensamenti nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni. Temperature comprese tra +10°C e +20°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente su tutto il territorio, possibili innocui addensamenti sulle zone interne; in serata non vi saranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Bel tempo al nord Italia con cieli sereni al mattino, qualche disturbo al pomeriggio sulle Alpi orientali con locali acquazzoni o temporali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni settentrionali.

AL CENTRO

Condizioni meteo stabili anche sulle regioni centrali italiane con cieli sereni e qualche nube sui settori costieri di Toscana e Lazio. Al pomeriggio nubi in aumento sui settori interni e locali fenomeni convettivi in Appennino. In serata condizioni meteo stabili su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza sereni o irregolarmente nuvolosi sulle regioni meridionali dell'Italia, al pomeriggio acquazzoni sui settori interi peninsulari, sole prevalente altrove. In serata cieli ancora sereni e tempo asciutto su tutti i settori meridionali.

Temperature in calo nei valori massimi, in aumento quelli minimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano