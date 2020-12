Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 18 Dicembre

di Redazione Picenotime

giovedì 17 dicembre 2020

Ascoli Piceno

Cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio, ma senza fenomeni associati; in serata il tempo sarà sempre stabile con maggiori aperture. Temperature comprese tra +5°C e +11°C.

Marche

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità diffusa al mattino e poi al pomeriggio su gran parte della regione; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Nubi basse e nebbie in pianura Padana, sole sulle Alpi. La giornata di domani sarà stabile eccetto in Liguria dove non si esclude la possibilità di deboli piogge o pioviggini e in nottata stessa cosa in Lombardia.

AL CENTRO

Cieli irregolarmente nuvolosi con tempo stabile sulle regioni centrali dell'Italia. Maggiori schiarite al pomeriggio e precipitazioni assenti su tutte le regioni. In serata nessuna variazione significativa.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni meridionali con piogge di debole o moderata intensità in arrivo sulle isole maggiori entro la prima parte della giornata, poi anche sulla Calabria, Basilicata e Puglia in serata e nottata.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.





