Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 28 Ottobre

di Redazione Picenotime

martedì 27 ottobre 2020

Ascoli Piceno

Tempo stabile con cieli per lo più poco nuvolosi sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli in prevalenza poco nuvolosi su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Giornata all'insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con precipitazioni assenti. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni fin dalle prime ore del mattino con schiarit più ampie in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centrali del Paese e precipitazioni assenti. Da segnalare sol un innocuo aumento della nuvolosità in serata o nottata sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residue piogge sulle regioni meridionali al primo mattino , specie in Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni nel corso della seconda parte della giornata con locali piogge presenti fino a sera tra Sicilia e Calabria.

Temperature massime in aumento, minime in diminuzione.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano