Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 13 Aprile

di Redazione Picenotime

lunedì 12 aprile 2021

Ascoli Piceno



Piogge diffuse nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà instabile con precipitazioni sparse e neve oltre i 700 metri di quota. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Marche

Condizioni di tempo instabile con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio con neve sui rilievi fino a 900 metri di quota; nessun miglioramento atteso nelle ore serali, quota neve in calo fino a 600 metri.

Nazionale

AL NORD

Tempo perturbato al settentrione con precipitazioni concentrate sulle regioni del nord-est al mattino; coperto altrove. Al pomeriggio ancora pioviggini tra Romagna, Veneto e Friuli, qualche schiarita tra Piemonte e Liguria. In serata non sono previste variazioni di rilievo, migliora nella notte. Nevicate fino a 300-600 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino piogge e cieli molto nuvolosi su tutte le regioni centrali, assenza di fenomeni sull'Abruzzo. Al pomeriggio fenomeni più intensi sulle regioni Adriatiche, variabilità asciutta in Toscana. In serata maltempo specie sui versanti orientali, migliora gradualmente sulle regioni Tirreniche. Quota neve in calo fin verso i 600-800 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata a tratti instabile al meridione: al mattino molte nubi su Sicilia e settori peninsulari, dove saranno possibili pioviggini sparse; sereno o poco nuvoloso in Sardegna. Al pomeriggio tempo stabile sulle Isole, piogge anche a carattere di nubifragio su Campania, Molise, Puglia e Basilicata. In serata non sono previsti cambiamenti, con tempo asciutto anche su Calabria e Salento.

Temperature minime e massime in generale calo.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano