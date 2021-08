Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il fine settimana

di Redazione Picenotime

venerdì 13 agosto 2021

Ascoli

Sabato. Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +22°C e +37°C.

Domenica. Asciutto in serata su tutto il territorio, temporali attesi nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +22°C e +37°C.

Marche

Sabato. Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il territorio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori e locali addensamenti sui rilievi. Ampie schiarite nelle ore serali sulle coste e sulle zone interne.

Domenica. Tempo asciutto al mattino su gran parte della regione, mentre nel pomeriggio temporali diffusi interesseranno le zone interne. I fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata.

Nazionale

AL NORD

Giornata tendenzialmente instabile al settentrione: al mattino ampi spazi di sereno su tutte le regioni; locali piogge al pomeriggio su Alpi e Appennino settentrionale, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le zone.

AL CENTRO

Tutto sole sulle regioni centrali sia al mattino che al pomeriggio; da segnalare solo un aumento della nuvolosità cumuliforme nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, che tuttavia non darà adito a fenomeni precipitativi. Cieli del tutto sereni anche nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata pienamente estiva al meridione: al mattino cieli soleggiati su regioni peninsulari e isole maggiori. Al pomeriggio qualche addensamento su settori interni di Sardegna Sicilia, Basilicata e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto privi di nuvolosità.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in aumento al nord, stabili o in diminuzione altrove.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano