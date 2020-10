Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 22 Ottobre

di Redazione Picenotime

mercoledì 21 ottobre 2020

Ascoli Piceno



Giornata di bel tempo con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli sereni. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Marche

Tempo stabile nel corso dell’intera giornata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione sia al mattino che al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare dai settori settentrionali, mentre altrove i cieli saranno sereni.

Nazionale

AL NORD

Molte nuvole sulle regioni settentrionali, con piovaschi su Piemonte e Liguria tra mattina e pomeriggio. In serata ed in nottata ancora tempo instabile con piogge sui medesimi settori. Altrove ancora nuvoloso.

AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi specialmente sulla Toscana. Tra pomeriggio e serata non sono previste variazioni sostanziali ad eccezione dell'aumento di nuvolosità sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli al più sereni sulle regioni meridionali, nuvoloso sulla Sardegna. Tempo stabile per tutto il corso della giornata con qualche velatura in transito. In serata ed in nottata ancora tempo asciutto ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano