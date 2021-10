Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 21 Ottobre

di Redazione Picenotime

mercoledì 20 ottobre 2021

Ascoli Piceno



Cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; tempo stabile anche in serata con qualche addensamento diffuso. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse nelle ore mattutine e pomeridiane sulle coste e sulle zone interne; in serata non si attendono variazioni.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nuvole con piogge sparse, poco nuvoloso sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con ancora molte nubi in transito e precipitazioni sparse, intense sulla Liguria; in serata residue piogge tra Liguria e Friuli, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori con piogge sparse tra Lazio e Toscana, poco nuvoloso su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio tempo più asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità sparsa in transito. Peggioramento atteso nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente coperti su Molise e Campania, con locali piogge; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previsti particolari cambiamenti delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nella notte sulla Sardegna.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano