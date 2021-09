Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 8 Settembre

di Redazione Picenotime

martedì 07 settembre 2021

Ascoli

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio ma senza fenomeni di rilevo associati. Ampie schiarite anche in serata. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

Marche

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Locali fenomeni al pomeriggio sui rilievi interni, asciutto altrove con ampie schiarite. Tempo stabile anche in serata con cieli sereni.

Nazionale

Al mattino tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Ovest. Al pomeriggio isolate piogge e temporali sui settori alpini; nessuna variazione altrove. In serata residue piogge sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni e qualche nube tra Lazio e Abruzzo; al pomeriggio attesi rovesci e temporali nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in serata con cieli completamente sereni. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Instabilità attesa nel pomeriggio con temporali sparsi nei settori interni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e sui rilievi della Sardegna, asciutto sugli altri settori. Tempo stabile in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento al Centro-Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud e sulle Isole.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano