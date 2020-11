Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Martedì 17 Novembre

di Redazione Picenotime

lunedì 16 novembre 2020

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio su tutto il territorio; in serata graduale miglioramento con fenomeni in esaurimento. Temperature comprese tra +10°C e +11°C.

Marche

Tempo prevalentemente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio, locali nevicate in Appennino oltre i 1700-1800 metri, nel pomeriggio sulla costa si attende un miglioramento. Ancora precipitazioni sparse nelle ore serali sui rilievi e sulle zone interne meridionali.

Nazionale

AL NORD

Tempo nel complesso stabile al mattino sulle regioni settentrionali, con maggiori schiarite fra Trentino, Veneto e Friuli. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni, con foschie in formazione sulle pianure nella notte.

AL CENTRO

Al mattino schiarite su Toscana e Lazio, deboli piogge e variabilità sui settori Adriatici. Al pomeriggio ancora sereno sui settori Tirrenici, più coperto fra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata precipitazioni ancora possibili in Abruzzo, tempo più asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità diffusa sui settori meridionali, con piogge anche di moderata intensità fra Calabria e Sicilia e cieli sereni in Sardegna. Al pomeriggio ancora precipitazioni intense su tutti i settori peninsulari. In serata non si verificheranno variazioni, con tempo perturbato sui medesimi settori.

Temperature minime in calo al centro-nord ed in aumento al sud, massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano