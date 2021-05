Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 5 Maggio

di Redazione Picenotime

martedì 04 maggio 2021

Ascoli Piceno



Nubi sparse al mattino con tempo asciutto; cieli irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore pomeridiane sempre senza fenomeni; in serata il tempo sarà stabile sempre con cieli in prevalenza sereni. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.

Marche

Nubi sparse in mattinata su tutto il territorio, nuvolosità in aumento al pomeriggio sempre senza fenomeni associati; in serata il tempo sarà asciutto su tutti i settori con ampie schiarite.

Nazionale

AL NORD

Giornata a tratti instabile al settentrione: al mattino piogge su Liguria e settori Alpini, con nevicate a quote alte. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, più asciutto al nord-ovest. Atteso un generale miglioramento in serata, con piogge insistenti al nord-est; variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Maggiore stabilità sui settori centrali. al mattino qualche precipitazione tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. In serata ampi spazi di sereno sulle regioni Adriatiche, parzialmente nuvoloso su quelle Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo in graduale attenuazione al meridione: al mattino nubi compatte tra Campania e Sicilia con pioviggini sparse, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge tra Sicilia e Calabria, con cieli sereni o poco nuvolosi altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con maggiori addensamenti sui settori Tirrenici.

Temperature minime in generale rialzo e massime stazionarie o in diminuzione.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano