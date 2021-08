Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 19 Agosto

di Redazione Picenotime

mercoledì 18 agosto 2021

Ascoli Piceno

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e poi anche al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +18°C e +29°C.

Marche

Sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il territorio; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare sui settori appenninici, mentre altrove i cieli saranno prevalentemente sereni. Tempo stabile in serata su tutti i settori della regione.

Nazionale

AL NORD

Tempo per lo più stabile sulle regioni settentrionali con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte della giornata. Da segnalare solo locali acquazzoni o temporali pomeridiani specie sulle Alpi. Variabilità asciutta in serata.

AL CENTRO

Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del centro con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con temporali specie su Lazio e Abruzzo, più stabile altrove. Ampi spazi di sereno dalla serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio sui settori interni Peninsulari con possibilità di acquzzoni o temporali sparsi, ampie schiarite sulle Isole Maggiori. Fenomeni in esaurimento ovunque in serata.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale diminuzione al Centro-Sud e in rialzo al Nord.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano