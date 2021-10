Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 8 Ottobre

di Redazione Picenotime

giovedì 07 ottobre 2021

Ascoli Piceno

Piogge abbondanti nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio; tempo instabile per la restante parte della giornata con precipitazioni diffuse al pomeriggio e poi anche in serata. Temperature comprese tra +12°C e +13°C.

Marche

Instabilità diffusa nella giornata con precipitazioni diffuse ed estese a tutto il territorio, fenomeni abbondanti in mattinata sulle zone interne. Tempo instabile anche nelle ore serali su tutta la regione.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto, locali fenomeni in Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali su Umbria, Marche, Abruzzo e settori interni del Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali sui medesimi settori. In serata residue piogge su Umbria, Marche e Abruzzo, variabilità asciutta su Lazio e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse specie sul versante adriatico, bel tempo in Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, asciutto solo in Sardegna. In serata residue piogge sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano