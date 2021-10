Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 26 Ottobre

di Redazione Picenotime

lunedì 25 ottobre 2021

Ascoli Piceno

Tempo prevalentemente instabile con precipitazioni diffuse sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane , generalmente di debole intensità; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +10°C e +14°C.

Marche

Instabilità diffusa nel corso delle ore diurne con piogge sulle coste e sulle zona interne per l’intera giornata, generalmente di debole intensità; in serata il tempo non tenderà a migliorare e le precipitazioni interesseranno tutto i territorio.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Romagna. Al pomeriggio qualche apertura tra Liguria e Piemonte, nessuna variazione di rilievo altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con schiarite a partire dai settori occidentali.

AL CENTRO

Cieli coperti con pioviggini associate al mattino; nel corso del pomeriggio tempo più stabile sulla Toscana, altrove non sono attesi cambiamenti. In serata maltempo insistente su Marche e Abruzzo, migliora su Toscana, Umbria e Lazio con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Forte maltempo sulla Calabria al mattino, piogge sparse altrove eccetto in Sardegna dove avremo nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Calabria e Sicilia; non sono previste variazioni di rilievo altrove. In serata acquazzoni e temporali sulla Sicilia e residue piogge tra Molise e Campania.

Temperature minime in calo su Isole Maggiori e nord, in aumento altrove; massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano

www.centrometeoitaliano.it