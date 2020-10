Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il fine settimana

di Redazione Picenotime

venerdì 16 ottobre 2020

Ascoli

Sabato. Tempo asciutto con cieli poco nuvolosi in mattinata, mentre nel pomeriggio si attendono piogge sparse; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

Domenica. Molte nubi al mattino, piogge attese nel corso del pomeriggio; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.

Marche

Sabato. Piogge diffuse nel pomeriggio di sabato sui settori interni, asciutto altrove; fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata.

Domenica. Precipitazioni attese anche nella giornata di domenica, specie nelle ore pomeridiane su gran parte della regione; migliora in serata.

Nazionale

AL NORD

Giornata all'insegna del tempo stabile, con nuvolosità irregolare su tutti i settori ad eccezione delle aree di confine. Schiarite al pomeriggio sulla Pianura Padana. In serata ancora tempo asciutto con piovaschi su Liguria e Veneto.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con locali piogge su Toscana e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con schiarite alternate a piovaschi su gran parte delle regioni centrali. In serata ed in nottata graduale miglioramento delle condizioni meteo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nubi sparse e locali piogge sui settori Tirrenici. Più asciutto su Sicilia meridionale e Puglia. Instabilità pomeridiana sulle zone Appenniniche di Campania, Basilicata e Calabria, altrove poco nuvoloso. In serata ed in nottata possibili residue piogge sulle zone sopracitate.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano