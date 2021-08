Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 5 Agosto

di Redazione Picenotime

mercoledì 04 agosto 2021

Ascoli Piceno



Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, piogge attese al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Marche

Condizioni di tempo prevalentemente stabile nella giornata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi con possibili isolate piogge in Appennino; asciutto in serata su tutta la regione.

Nazionale

AL NORD

Maltempo al settentrione: al mattino precipitazioni specie sulle regioni del nord-est, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini e sull'Appennino settentrionale, più asciutto sulla Pianura Padana e sulla Liguria. In serata residue piogge sui medesimi settori, altrove i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino attese sporadiche piogge sul Lazio, altrove cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati rovesci tra Lazio, Abruzzo e Marche, sui restanti settori non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Perturbazione in transito al sud Italia: al mattino cieli coperti specie sui settori peninsulari, con piogge sparse localmente intense sulla Campania. Sereno o poco nuvoloso sulle isole. Al pomeriggio migliora con cieli sereni sulle isole maggiori e velature in transito sui settori peninsulari. In serata tempo stabile con prevalenza di cieli poco nuvolosi; ampi spazi di sereno tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime in rialzo sulle regioni centrali; stabili o in diminuzione al nord e sulle isole maggiori. Massime in generale calo, eccetto sulle regioni del nord-ovest dove sono previste in aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano