Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 5 Gennaio

di Redazione Picenotime

lunedì 04 gennaio 2021

Ascoli Piceno

Molte nubi al mattino ma senza fenomeni, mentre nel pomeriggio si attende un peggioramento che porterà piogge sparse; precipitazioni attese anche in serata con locali nevicate oltre i 500 metri di quota. Temperature comprese tra +2°C e +7°C.

Marche

Nuvolosità compatta nelle ore mattutine su gran parte della regione, piogge attese nel pomeriggio su tutto il territorio e neve fino a 500-600 metri in Appennino. Instabilità diffusa anche in serata con precipitazioni sparse e quota neve in calo fino a 400 metri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nubi con deboli precipitazioni tra Liguria, Piemonte e Friuli. Peggiora tra pomeriggio e sera con pioviggini sparse e rovesci più intensi sul golfo Veneto. Neve in calo su Alpi e Appennino settentrionale fino a quote di bassa collina.

AL CENTRO

Tempo molto instabile al mattino sui versanti occidentali con forti rovesci alternati a brevi schiarite, più asciutto ma uggioso lungo l'Adriatico. Al pomeriggio condizioni meteo invariate e piogge più intense sul Lazio. In serata instabilità diffusa, con neve in Appennino fin sui 300-400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni su Sicilia, Calabria e Puglia, maltempo sui restanti settori con rovesci e variabilità. Condizioni meteo stazionarie al pomeriggio, con qualche nube in transito all'estremo sud. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con neve dai 700-1000 metri.

Temperature minime e massime in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano