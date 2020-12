Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per il primo weekend di Dicembre

di Redazione Picenotime

venerdì 04 dicembre 2020

Ascoli

Sabato. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità diffusa sia nelle ore del mattino sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Domenica. Tempo generalmente instabile nella giornata con precipitazioni attese sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata ancora piogge sparse su tutto il territorio. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

Marche

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare su gran parte della regione sia al mattino sia poi al pomeriggio; locali piogge attese tra la sera e la notte di debole intensità.

Domenica. Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse su tutto il territorio e neve in Appennino oltre i 1200-1400 metri di quota; precipitazioni attese anche in serata specie sulle zone centro meridionali, quota neve in calo fino a 1000 metri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino forte maltempo sulle regioni settentrionali con piogge anche intense su Lombardia e Triveneto e nevicate sulle Alpi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutti i settori. In serata piogge in graduale attenuazione, con fenomeni ancora intensi tra Veneto e Friuli. Neve a quote collinari al nord-ovest, in bassa montagna al nord-est.

AL CENTRO

Al mattino temporali e nubifragi sui settori costieri della Toscana, altrove variabilità con piogge di debole intensità, più asciutto sull'Adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con precipitazioni insistenti sui medesimi settori. In serata forti piogge su tutto il versante Tirrenico, più deboli sulle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare su tutte le regioni con deboli piogge sparse. Al pomeriggio peggiora su Sardegna e Sicilia, con isolati nubifragi. In serata forti piogge sulla Sicilia, altrove le condizioni meteo rimarranno invariate.

Temperature minime e massime in incremento su tutto lo stivale.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano